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Central Park Plaza

United Arab Emirates, Dubai, Al Multaqa Street, 100F

График платежей*

При бронировании

20%

546 000 AED
При оформлении договора

4%

109 200 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 365 000 AED
При передаче

30%

819 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 4
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Этажность
20
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус, Таунхаус
Количество лотов 6
Стоимость от 2 730 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Теннисный корт

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 400 м
Средняя школа 1 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 850 м
Метро 1 км

Описание

Заключительная фаза строительства в урбанистическом квартале City Walk, который может похвастаться непревзойденным выбором удобств для активного образа жизни. Откройте для себя место, где городская энергия сочетается с эксклюзивной роскошью.

В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями, таунхаусы и 3-уровневые пентхаусы. Все лоты с панорамными окнами, которые делают внутреннее пространство светлее и визуально больше. Такой дизайнерский подход соединяет интерьер с внешним окружением и создает приятную атмосферу. На территории сообщества находятся бассейны и водные игровые площадки, детская площадка, беговая дорожка, парк для собак, многофункциональные игровые и спортивные лужайки, теннисные корты и корты для сквоша, баскетбольная площадка, место для катания на коньках, игровые столы, открытый тренажерный зал и фитнес-центр, SPA-салон, сауна, зоны для занятий йогой и медитацией, рестораны и розничные магазины, залы для проведения мероприятий, игровая комната, павильоны для пикника, зоны барбекю на открытом воздухе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Valiant Clinic & Hospital, Smart Salem Medical Fitness Center и American Hospital Jumeirah Clinic, торговый центр City Walk, университет Canadian University Dubai, аптека LIFE Pharmacy — Nature's, супермаркеты Carrefour Market и Neels Grocery, детский сад Westfield Nursery, школа Al Raya Girl's School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Madina Street и Al Multaqa Street, что позволяет быстро добраться доехать до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

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