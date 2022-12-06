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Clearpoint

29, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

160 000 AED
При оформлении договора

4%

64 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 280 000 AED
При передаче

10%

160 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 8
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 8
Стоимость от 1 600 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 950 м
Средняя школа 1 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Море 210 м

Описание

Три высотные башни в морском стиле на побережье Арабского залива. Погрузитесь в мир спокойствия и изысканности, ощутите идеальный баланс современной элегантности и природной красоты.

В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями и дуплексов с 3 спальнями. Планировками предусмотрены балкон, прачечная, гардеробная и оборудованные техникой кухни. В дуплексах представлена комната для персонала. Из окон открываются виды на ухоженные пространства на открытом воздухе, пристань для яхт и городской пейзаж. На территории находятся бассейны, общественный парк, прогулочная набережная, спортивный зал, теннисные корты, детский сад и зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле расположены магазин Fresh Plus, рестораны Signature by Sanjeev Kapoor и Prabhu's Pure Veg, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital Mankhool. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистрали Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект с гладкими стеклянными фасадами, алюминиевыми деталями и современной отделкой. Каждая башня тщательно продумана для создания вневременного ансамбля, который сочетается с природой. Качественная отделка Апартаменты выполнены в минималистичном стиле и отличаются обилием естественного света, плавно объединяя внутреннее и внешнее пространство. Камень и деревянные элементы создают обстановку, располагающую к размеренному образу жизни. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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