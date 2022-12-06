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Club Drive

Golf Suites at Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

159 189 AED
При оформлении договора

4%

63 676 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 273 510 AED
При передаче

10%

159 189 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 7
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2028
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 7
Стоимость от 1 591 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 700 м
Магазин 130 м
Медицинский центр 1 км
Море 9 км

Описание

Семейное комьюнити в зеленом сердце Дубая — районе Dubai Hills Estate. Откройте для себя образ жизни, где элегантность природы сочетается с современными технологиями. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Современность сочетается с практичностью благодаря функциональным пространствам и отделке натуральными материалами нейтральных оттенков. Из окон открываются виды на гольф-поле Dubai Hills Golf Club и окружающие пространства.

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта. На территории находятся infinity-бассейн с террасой для отдыха, лаунж с кинотеатром, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, детский бассейн, фитнес-центры, лобби для гостей и ландшафтный парк на уровне подиума. В пределах 10 минут на автомобиле расположены супермаркет Geant Express, больница King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School и GEMS International School, парк Dubai Hills Park, торговый центр Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Al Marabea’ Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечная, полностью оборудованная кухня, балконы, гардеробные. Апартаменты с 3 спальнями включают комнату для персонала и дополнительную ванную комнату. Некоторые лоты представлены с отдельной комнатой, которую можно организовать как рабочий кабинет. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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