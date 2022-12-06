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Club Drive
График платежей*
10%159 189 AED
4%
80%1 273 510 AED
10%159 189 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Дополнительно
Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Семейное комьюнити в зеленом сердце Дубая — районе Dubai Hills Estate. Откройте для себя образ жизни, где элегантность природы сочетается с современными технологиями. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Современность сочетается с практичностью благодаря функциональным пространствам и отделке натуральными материалами нейтральных оттенков. Из окон открываются виды на гольф-поле Dubai Hills Golf Club и окружающие пространства.
Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта. На территории находятся infinity-бассейн с террасой для отдыха, лаунж с кинотеатром, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, детский бассейн, фитнес-центры, лобби для гостей и ландшафтный парк на уровне подиума. В пределах 10 минут на автомобиле расположены супермаркет Geant Express, больница King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School и GEMS International School, парк Dubai Hills Park, торговый центр Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Al Marabea’ Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечная, полностью оборудованная кухня, балконы, гардеробные. Апартаменты с 3 спальнями включают комнату для персонала и дополнительную ванную комнату. Некоторые лоты представлены с отдельной комнатой, которую можно организовать как рабочий кабинет. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.Подробнее