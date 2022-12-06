ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Coral Reef

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8

График платежей*

При бронировании

20%

656 800 AED
При оформлении договора

4%

131 360 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 642 000 AED
При передаче

30%

985 200 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 18
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2028
Этажность
55
Высота потолков 2800 м
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 18
Стоимость от 3 284 000 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 6

Грузовой лифт

Бассейн и SPA

Крытый бассейн

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 3 км
Магазин 370 м
Медицинский центр 2 км
Метро 4 км
Море 100 м

Описание

Жилой комплекс в коллаборации с брендом Babolex от модного дизайнера современного искусства Винсента Фодемера, построенный на искусственном полуострове Dubai Maritime City. Воплотите в реальность мечту о стильной жизни на первой береговой линии. В башне представлены апартаменты с 1-3 спальнями и захватывающими видами на Арабский залив. Все лоты оборудованы балконами или террасами, а также гостевой ванной комнатой.

Территория комплекса предлагает большой выбор первоклассных удобств и услуг: открытый бассейн, крытый светодиодный бассейн, частный пляж с коралловым рифом, пляжный кинотеатр, спа- и фитнес-центр, игровые зоны для детей, зоны для прогулок и отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до портового района Mina Rashid с различными ресторанами и магазинами, детского сада Dubai Gem Nursery, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет не более 20 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей За 15 минут на автомобиле можно добраться до туристического района Al Fahidi Historical Neighbourhood и набережной Al Seef, а также до музеев Museum of the Future, Dubai Museum и Etihad Museum. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Над дизайн-проектом работал французский художник Винсент Фодемер (Vincent Faudemer). Необычные художественные инсталляции и знаменитая фигурка слона бренда Babolex создают яркие акценты, и весь интерьер отражает тенденции современного искусства. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
18 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации