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Cordoba at Bloom Living
График платежей*
10%681 410 AED
2%
20%1 362 821 AED
40%2 725 641 AED
30%2 044 231 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Спорт
Теннисный корт
Дополнительно
Медицинский центр
Транспортная доступность
Описание
Первая фаза проекта Bloom Living, названная в честь андалузского города. Откройте для себя полностью интегрированное сообщество, отражающее средиземноморскую стилистику. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов с 2-3 спальнями и вилл с 3-6 спальнями, размещенных вдоль аллей. Двухуровневые виллы представлены с гаражом на 2 автомобиля, садом и патио на заднем дворе. Архитектура вдохновлена холмами южной Испании, где культура воплощает инновации и эстетику на протяжении тысячелетий.
Построенный в окружении живописного озера, комплекс может похвастаться тенистыми дорожками. На территории комплекса: специальные парки для домашних животных, бассейны, пляжный клуб, оздоровительный и спортивный клубы, теннисные корты, агропарк, зона для йоги, беговые дорожки, детские площадки. За 10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Al Watan School, медицинских центров Retaj Medical Center и Royal Medical Center, магазина Mrsak Baqala и аптеки Alnokhba Medical Center Pharmacy. Качественная отделка Элегантный дизайн и замысловатые детали пронизывают весь дом: красивые полы, большие окна, пропускающие солнечный свет и создающие открытые пространства, гранитные столешницы на кухне. Во всех просторных спальнях есть встроенные шкафы, а ванная комната отделана мрамором. Функциональные пространства Планировки включают: обустроенную кухню, гардеробную и встроенные шкафы во всех спальнях, комнату для персонала. Для владельцев вилл с 4-6 спальнями на первом этаже представлена комната для водителя. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.Подробнее