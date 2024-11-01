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Cordoba at Bloom Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12

График платежей*

При бронировании

10%

681 410 AED
При оформлении договора

2%

136 282 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

1 362 821 AED
При передаче

40%

2 725 641 AED
После передачи

30%

2 044 231 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Этажность
2, 2
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Вилла
Количество лотов 2
Стоимость от 6 814 103 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Спорт

Теннисный корт

Дополнительно

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 2 км
Магазин 5 км
Медицинский центр 2 км

Описание

Первая фаза проекта Bloom Living, названная в честь андалузского города. Откройте для себя полностью интегрированное сообщество, отражающее средиземноморскую стилистику. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов с 2-3 спальнями и вилл с 3-6 спальнями, размещенных вдоль аллей. Двухуровневые виллы представлены с гаражом на 2 автомобиля, садом и патио на заднем дворе. Архитектура вдохновлена холмами южной Испании, где культура воплощает инновации и эстетику на протяжении тысячелетий.

Построенный в окружении живописного озера, комплекс может похвастаться тенистыми дорожками. На территории комплекса: специальные парки для домашних животных, бассейны, пляжный клуб, оздоровительный и спортивный клубы, теннисные корты, агропарк, зона для йоги, беговые дорожки, детские площадки. За 10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Al Watan School, медицинских центров Retaj Medical Center и Royal Medical Center, магазина Mrsak Baqala и аптеки Alnokhba Medical Center Pharmacy. Качественная отделка Элегантный дизайн и замысловатые детали пронизывают весь дом: красивые полы, большие окна, пропускающие солнечный свет и создающие открытые пространства, гранитные столешницы на кухне. Во всех просторных спальнях есть встроенные шкафы, а ванная комната отделана мрамором. Функциональные пространства Планировки включают: обустроенную кухню, гардеробную и встроенные шкафы во всех спальнях, комнату для персонала. Для владельцев вилл с 4-6 спальнями на первом этаже представлена комната для водителя. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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