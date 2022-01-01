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Creek Views

United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Al Jadaf, Farhad Azizi Residence

График платежей*

При бронировании

3%

24 738 AED
При оформлении договора

7%

57 722 AED
+

4%

32 984 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

164 920 AED
При передаче

70%

577 220 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 36
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2022
Старт продаж 3 кв. 2018
Этажность
18
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 36
Стоимость от 824 600 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 1 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 500 м

Описание

Сообщество на 587 апартаментов в районе Dubai Healthcare City. Уникальный проект, отражающий переход Дубая от традиционного прошлого к современному будущему. Комплекс включает уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются потрясающие виды на знаменитый Dubai Creek и район Downtown Dubai.

Проект, расположенный в эпицентре будущего, представляет жизнь под девизом «все включено». Жители смогут пользоваться удобствами международного уровня, включая бассейны, тренажерный зал, сауну, паровую баню, детскую площадку, а также безмятежное пространство для занятий йогой на открытом воздухе. Район Dubai Healthcare City славится своими оздоровительными программами. Рядом находятся клиники, больницы и фармацевтические компании, среди которых Johnson & Johnson и Moorfields Eye Hospital. Помимо широкого спектра медицинских центров, в районе расположены развлекательные заведения, торговые комплексы, кафе и рестораны. Развитая транспортная сеть В 5 минутах находится выезд на улицу Sheikh Zayed Road. Из комплекса можно быстро доехать до международного аэропорта Дубая, который расположен всего в 10 минутах. До нового международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 40 минут. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположены знаковые достопримечательности Дубая, среди которых: Dubai Dolphinarium, художественный музей Jameel Arts Centre, парк виртуальной реальности PVRK Dubai Mall, Dubai Creek и Dubai Aquarium. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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