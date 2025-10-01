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Crystal Residences

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 1C1

График платежей*

При бронировании

10%

84 089 AED
При оформлении договора

2%

16 818 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

168 178 AED
При передаче

70%

588 622 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 3
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 4 кв. 2023
Этажность
12
Водоснабжение Есть
Кондиционирование Есть
Спутниковое ТВ Есть
Типы лотов
Апартаменты, Пентхаус
Количество лотов 4
Стоимость от 840 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 3

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа 3 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Море 100 м

Описание

Жилой комплекс в прибрежном районе Maryam Island. Откройте для себя размеренный образ жизни и каждый день наслаждайтесь живописных видом на Персидский залив. В комплексе представлены 234 резиденции, включая апартаменты с 1-4 спальнями, таунхаусы с 3-4 спальнями, дуплексы с 4 спальнями. Все лоты представлены в современном стиле и выходят за рамки нынешних норм роскоши и комфорта.

Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, детский бассейн, игровая площадка, тренажерный зал и ландшафтные зоны на уровне подиума. В пределах 5 минут на автомобиле находятся дошкольное учреждение Blossom Al Maryam Island, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Dyar Al Sham Restaurant & Sweet, медицинский центр Mazaya Medical Center, школы Westford University College и Victoria International School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah International Airport можно доехать за 10 и 20 минут соответственно. Знаковая архитектура Шарджи Архитектурный проект создан таким образом, чтобы обеспечить естественную тень на открытых площадках. Концепция направлена на гармоничное сочетание элегантности и комфорта. Качественная отделка На кухне встроенные шкафы с отделкой из ламината и каменная столешница с фарфоровой накладкой. В гардеробной используется промышленная древесина. Потолки, окрашенные цементной штукатуркой в гостиных, спальнях и комнатах для прислуги. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

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