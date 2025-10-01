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Crystal Residences
График платежей*
10%84 089 AED
2%
20%168 178 AED
70%588 622 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Количество лифтов: 3
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Средняя школа
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Магазины
Транспортная доступность
Описание
Жилой комплекс в прибрежном районе Maryam Island. Откройте для себя размеренный образ жизни и каждый день наслаждайтесь живописных видом на Персидский залив. В комплексе представлены 234 резиденции, включая апартаменты с 1-4 спальнями, таунхаусы с 3-4 спальнями, дуплексы с 4 спальнями. Все лоты представлены в современном стиле и выходят за рамки нынешних норм роскоши и комфорта.
Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, детский бассейн, игровая площадка, тренажерный зал и ландшафтные зоны на уровне подиума. В пределах 5 минут на автомобиле находятся дошкольное учреждение Blossom Al Maryam Island, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Dyar Al Sham Restaurant & Sweet, медицинский центр Mazaya Medical Center, школы Westford University College и Victoria International School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah International Airport можно доехать за 10 и 20 минут соответственно. Знаковая архитектура Шарджи Архитектурный проект создан таким образом, чтобы обеспечить естественную тень на открытых площадках. Концепция направлена на гармоничное сочетание элегантности и комфорта. Качественная отделка На кухне встроенные шкафы с отделкой из ламината и каменная столешница с фарфоровой накладкой. В гардеробной используется промышленная древесина. Потолки, окрашенные цементной штукатуркой в гостиных, спальнях и комнатах для прислуги. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.Подробнее