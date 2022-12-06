ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

DAMAC Casa

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower

График платежей*

При бронировании

20%

496 000 AED
При оформлении договора

4%

99 200 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 240 000 AED
При передаче

20%

496 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 379
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2028
Старт продаж 4 кв. 2023
Этажность
43
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 379
Стоимость от 2 480 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Джакузи

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 1 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 4 км
Метро 1 км

Описание

Новый высотный комплекс в прибрежном районе Al Sufouh — камерный уголок, который позволяет скрыться от городской суеты. Откройте для себя идеальное сочетание динамичной жизни и безмятежного отдыха, а также наслаждайтесь захватывающими видами на знаменитый район Palm Jumeirah и море. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 1-5 спальнями формата luxury и super-luxury. На уровне подиума расположены таунхаусы с 1-3 спальнями. На террасах расположены частные бассейны и ландшафтные сады.

На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Величественно возвышаясь над Дубаем, жилой комплекс с его дизайном в стиле авангард идеально вписывается в масштабную панораму города. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
379 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации