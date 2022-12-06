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DAMAC Casa
График платежей*
20%496 000 AED
4%
50%1 240 000 AED
20%496 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Сауна
Джакузи
Территория
Зона отдыха
Сад
Площадка для барбекю
Транспортная доступность
Описание
Новый высотный комплекс в прибрежном районе Al Sufouh — камерный уголок, который позволяет скрыться от городской суеты. Откройте для себя идеальное сочетание динамичной жизни и безмятежного отдыха, а также наслаждайтесь захватывающими видами на знаменитый район Palm Jumeirah и море. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 1-5 спальнями формата luxury и super-luxury. На уровне подиума расположены таунхаусы с 1-3 спальнями. На террасах расположены частные бассейны и ландшафтные сады.
На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Величественно возвышаясь над Дубаем, жилой комплекс с его дизайном в стиле авангард идеально вписывается в масштабную панораму города. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.Подробнее