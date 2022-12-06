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DG1 Living

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 7th Street, 57A

График платежей*

При бронировании

20%

600 667 AED
При оформлении договора

4%

120 133 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 501 666 AED
При передаче

30%

901 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 5
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Старт продаж 2 кв. 2023
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 5
Стоимость от 3 003 333 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 350 м
Средняя школа 2 км
Магазин 78 м
Медицинский центр 5 км
Море 5 км

Описание

Новый концептуальный проект в прибрежной зоне Dubai Water Canal в самом центре Business Bay. Отличная возможность жить вблизи главных достопримечательностей эмирата, а также наслаждаться видами на канал и панораму города. Ограниченная коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, продуманными планировками и качественной отделкой. Все лоты с просторным балконом, гардеробной в главной спальне, прачечной и кладовой. Апартаменты с 3 спальнями дополнены комнатой для персонала с отдельной ванной.

На территории комплекса доступны: тренажерный зал, бассейны, зоны барбекю, места для отдыха, смотровая площадка, оздоровительные центры. Резидентам комплекса предоставляется членство в престижном гольф-клубе Trump International Golf Club. В пешей доступности находятся супермаркеты Little Mart Mini Mart и Choithrams Atria, кафе Cali-Poke California Seafood House и Moon Restaurant and Cafe. В 5-10 минутах на автомобиле находятся спортивный зал Warehouse Gym, теннисный корт Al Habtoor Tennis Academy, парк Safa Park, школы Jumeirah English Speaking School и Global Indian International School, медицинские центры Medcare Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Al A’amal Street. Быстрый выезд на дороги Al Hadiqa Road и Al Khail Road позволит в течение получаса доехать до главных локаций Дубая. За 20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая ​​Оригинальная архитектура здания с извилистыми элементами фасадов выполнена известным бюро Gensler. Балконные ограждения из стекла позволят наслаждаться захватывающими видами. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

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