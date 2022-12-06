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District One West

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Quoz 2

График платежей*

При бронировании

20%

11 534 000 AED
При оформлении договора

4%

2 306 800 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

34 602 000 AED
При передаче

20%

11 534 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Вилла
Количество лотов 2
Стоимость от 57 670 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Сад

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 3 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 1 км
Море 9 км

Описание

Закрытое комьюнити в районе MBR City, где гармонично сочетаются живописная природа и городская жизнь. Откройте для себя новый стиль жизни с первоклассными удобствами и развлечениями.

Коллекция вилл с 4-6 спальнями и особняков с 7 спальнями в окружении зеленых парков и ухоженных садов. Из окон открываются виды на ослепительные воды Crystal Lagoon. Современная архитектура, натуральные материалы в отделке, продуманные планировки и окна в пол создают роскошную жилую среду. В виллах предусмотрены частные сады, комнаты для персонала и бассейны. Жителям доступен роскошный образ жизни: лагуны, променады, клубный дом, общественные сады со спортивными и игровыми площадками, школа, детский сад, бассейны, частный пляж, мечеть и зоны отдыха. За 5-10 минут можно доехать до магазина Spinneys HQ-Meydan, ресторанов FIYA и FLAVE, оздоровительных центров DxBike и Wellfit Meydan, поле для гольфа The Track, Meydan Golf. В окружении находятся ухоженные парки Polo Residence Park и Al Quoz Pond Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи шоссе Al Meydan Road и Al Khail Road, которые соединяют сообщество с любой частью города. За 20 минут можно доехать до Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 15 минут можно доехать до Burj Khalifa, театра Dubai Opera, районов Business Bay и Downtown Dubai. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

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