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Divine Living

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 4/9

График платежей*

При бронировании

20%

149 040 AED
При оформлении договора

4%

29 808 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

149 040 AED
При передаче

60%

447 120 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 4
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 4
Стоимость от 745 200 AED

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 3

Скоростные лифты

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Территория

Сад

Транспортная доступность

Общественный транспорт 700 м
Средняя школа 1 км
Магазин 170 м
Медицинский центр 1 км

Описание

Жилой комплекс в быстрорастущем районе Arjan – настоящий оазис спокойствия в шумном городе. Живите в окружении ухоженных парков и вблизи главных достопримечательностей Дубая. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с кухней итальянского бренда, современной бытовой техникой Elba, окнами с двойным остеклением, отделкой керамической плиткой, встроенными шкафами и ванными комнатами с сантехникой.

На территории большой выбор первоклассных удобств: игровая площадка, тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых, лобби, ландшафтные сады, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинских центров Mediclinic Parkview Hospital, Genesis Healthcare Centre и Neuro Spinal Hospital, магазинов VIVA Supermarket - Arjan и Grandiose Supermarket - Arjan Al Barsha South, школ Australian International School, Zayed Educational Complex, Safa Community School и Nord Anglia International School Dubai, аптеки Modern Pharmacy LLC - Al Barsha Branch, торгового центра Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к улицам Sheikh Zayed Road и Umm Suqeim Street, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 23 минуты. Живите в окружении природы В 3 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. За 15 минут можно доехать до сада бабочек и заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

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