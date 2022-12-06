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- Elara in Madinat Juumeirah Living
Elara in Madinat Juumeirah Living
График платежей*
20%460 000 AED
4%
50%1 150 000 AED
30%690 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Медицинский центр
Транспортная доступность
Описание
Восьмая фаза сообщества Madinat Jumeirah Living, направленного на курортный образ жизни. Откройте для себя пространство, окруженное зелеными насаждениям, и изо дня в день наслаждайтесь потрясающими видами на отель-парус Burj Al Arab и Персидский залив. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Апартаменты воплощают новую философию современного дизайна, оставаясь при этом верными характеру района в целом.
Обширная парковая зона и объекты инфраструктуры для взрослых и детей придают сообществу особый характер. На территории находятся фитнес-центры, игровые площадки, открытые пространства и бассейны. В пределах 5-10 минут на автомобиле расположены больницы Gargash Hospital и Bizrahmed, детский сад Kiddy Planet Nursery, школы Kings' School Dubai и Raffles International School, ресторан Tashas Al Jalila. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается выезд на улицы Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога да Dubai International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гостиная/столовая, кухня с необходимой бытовой техникой, спальни со встроенными шкафами или гардеробными, прихожая и прачечная. Некоторые лоты предлагаются с комнатой для персонала и открытой кухней/гостиная. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.Подробнее