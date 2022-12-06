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Elbrus Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D65 Street, 1/1

График платежей*

При бронировании

5%

40 422 AED
При оформлении договора

4%

32 337 AED
До даты ввода в эксплуатацию

65%

525 481 AED
После передачи

30%

242 530 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 43
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Старт продаж 3 кв. 2023
Этажность
29
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 43
Стоимость от 808 433 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа 500 м
Магазин 50 м
Медицинский центр 4 км
Метро 7 км
Море 9 км

Описание

Вдохновленная величественными вершинами Эльбруса, новая башня возвышается в тихом семейном районе Jumeirah Village Triangle (JVT). Откройте для себя жизнь в окружении природы и наслаждайтесь видами на открытые зеленые пространства.

Современное здание высотой 29 этажей включает 268 меблированных квартир с 1-2 спальнями. Внутренние пространства Elbrus Tower тщательно продуманы. Они отражают великолепие окружающего ландшафта и богатую культуру эмирата. С просторными гостиными, заполненными естественным светом и теплой, приветливой атмосферой дома, жители смогут насладиться истинной красотой своей повседневной жизни в этом исключительном месте. Инфраструктура башни включает: фитнес-центр, бассейн, джакузи и SPA-центр, благоустроенные парки и сады, а также зону барбекю, беговые дорожки и игровые зоны. За 10 минут вы сможете добраться до школы Sunmarke, теннисного корта JVT, супермаркетов Danat Expess, Favourite и Triangle, медицинских центров Al Das Medical Clinic, Medicentres Jumeirah Park и Aster Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 20-25 минутах от пляжа JBR, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Также за 20-30 минут можно доехать до тематического парка LegoLand Dubai Parks and Resorts, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Живите в окружении природы В районе Elbrus Tower расположены ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка В апартаментах сочетаются материалы мирового класса и современный дизайн, создающие пространство, в котором каждый прожитый день будет наполнен изысканностью и комфортом. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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