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Eleganz
График платежей*
40%570 400 AED
4%
60%855 600 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Площадка для барбекю
Дополнительно
Терраса
Транспортная доступность
Описание
Новый жилой комплекс в процветающем районе JVC отличается элегантной архитектурой, удачным расположением и полностью благоустроенной территорией. В комплексе представлены полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями.
Жителям комплекса доступна полная инфраструктура: бассейны, детская площадка, тренажерные залы, зоны для прогулок и отдыха, магазины и рестораны. Поблизости находятся зеленые парки, детские и спортивные площадки, школы и торговые центры. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.Подробнее