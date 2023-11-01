ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Eleganz

82, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

40%

570 400 AED
+

4%

57 040 AED
После передачи

60%

855 600 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 100
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 100
Стоимость от 1 426 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 3 км
Магазин 900 м
Медицинский центр 6 км

Описание

Новый жилой комплекс в процветающем районе JVC отличается элегантной архитектурой, удачным расположением и полностью благоустроенной территорией. В комплексе представлены полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями.

Жителям комплекса доступна полная инфраструктура: бассейны, детская площадка, тренажерные залы, зоны для прогулок и отдыха, магазины и рестораны. Поблизости находятся зеленые парки, детские и спортивные площадки, школы и торговые центры. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
100 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации