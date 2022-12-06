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Elitz 3

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 5C

График платежей*

При бронировании

10%

181 000 AED
При оформлении договора

4%

72 400 AED
До даты ввода в эксплуатацию

55%

995 500 AED
После передачи

35%

633 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 16
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 16
Стоимость от 1 810 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 130 м
Средняя школа 2 км
Магазин 64 м
Медицинский центр 8 км

Описание

Современный жилой комплекс в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), обеспечивая яркую и динамичную среду. Начинайте свое утро с теплой и гостеприимной атмосферы, а вечера заканчивайте с ощущением спокойствия и комфорта. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех помещениях царит безмятежная атмосфера благодаря захватывающему виду на город. Откройте для себя новый уровень жизни, сочетающий в себе изысканность, удобство и чувство принадлежности.

Доступен широкий спектр удобств, услуг и развлечений: бассейн, бизнес-центр, health-бар, тренажерный зал, водный фитнес-центр, лаунж-зона, библиотека. Жители смогут выбирать из 40 вариантов досуга на территории одного комплекса — все для создания полноценной жизни без необходимости покидать свой двор. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Best Buy, New Jame, Al Maya и Noon Warehouse, ресторанов The Desi Mojo и Ghana Food Dubai. Чуть дальше находятся торговый центр Circle Mall JVC, школы JSS International School и Nord Anglia International School Dubai, GEMS Founders School, спортивный комплекс Dubai Sports City. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 20-25 минут. Живите в окружении природы Рядом находятся ухоженные парки JVC Community Park, JVC District 10 Park, JVT Community Park, сад чудес и бабочек. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa и крупного торгового центра Dubai Mall. Столько же времени займет дорога до популярного района Dubai Downtown, знаменитого отеля Burj Al Arab и роскошных пляжей Dubai Marina. Качественная отделка Каждый элемент интерьера тщательно отобран с целью придать атмосферу элегантности. Кухни предлагаются с современной бытовой техникой. Просторная гостиная создает комфортное пространство для отдыха и встреч. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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