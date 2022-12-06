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Ellington Views
График платежей*
20%393 166 AED
2%
30%589 748 AED
50%982 914 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Количество лифтов: 6, 6
Скоростные лифты
Для детей
Игровая зона
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Площадка для барбекю
Дополнительно
Кинотеатр
Библиотека
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в деревне Al Hamra, в знаменитом эмирате Ras Al Khaimah. Расслабьтесь и погрузитесь в курортный мир, а также наслаждайтесь потрясающими видами на пышные зеленые насаждения с гольф-поля Al Hamra и пристань для яхт на острове Al Marjan Island. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты представлены с балконом, прачечной и местом для хранения в спальне. Некоторые апартаменты — с комнатой для персонала.
На территории находятся infinity-бассейн, пляжный клуб, мини-гольф, фитнес и SPA-зона, площадка для барбекю, детский клуб, игровая зона с водными развлечениями, клубный дом, кинотеатр, библиотека и зоны отдыха. В пределах 10 минут расположены спортивный клуб RAK Rugby RAPTORS, ресторан The Frisky Fox, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra, магазины Spinneys и RAK Grocery Store, торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy — British School Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Mohammed Bin Salem Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций эмирата. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 27 минут. Качественная отделка Апартаменты представляют гармоничное сочетание изысканности, комфорта и функциональности. Дизайн светлых оттенков. В отделке использовали натуральные материалы — мрамор, фарфоровая плитка, керамогранит. Кухни сдаются с необходимой техникой. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».Подробнее