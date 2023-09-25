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Elvira

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 99/10

График платежей*

При бронировании

10%

220 789 AED
При оформлении договора

4%

88 316 AED
До даты ввода в эксплуатацию

70%

1 545 522 AED
При передаче

20%

441 578 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 16
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 16
Стоимость от 2 207 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 2 км
Магазин 600 м
Медицинский центр 750 м

Описание

Новый жилой комплекс в районе Dubai Hills Estate – настоящий оазис спокойствия и умиротворения. Наслаждайтесь захватывающими видами на горизонт Dubai Marina и окружающие ландшафтные сады. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, таунхаусами и дуплексами. Все лоты с панорамными окнами в пол, просторными террасами и балконами. Интерьеры нейтральных оттенков создают ощущение уюта и гармонии, а частные сады помогут расслабиться после тяжелого дня.

Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейны, тренажерный зал, многофункциональный зал, площадка для барбекю, общественные пространства, озелененная территория, игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся ресторан The Hills Eatery, торговый центр Dubai Hills Mall, магазины Franprix, Spinneys Dubai Hills и Geant Hypermarket, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic, аптека BinSina Pharmacy. На таком же расстоянии от дома расположены парк Splash Park и гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны расположены в 15 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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Новости о проекте

Русские продолжают скупать недвижимость в Дубае?
25.09.2023
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