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Elvira
График платежей*
10%220 789 AED
4%
70%1 545 522 AED
20%441 578 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Транспортная доступность
Описание
Новый жилой комплекс в районе Dubai Hills Estate – настоящий оазис спокойствия и умиротворения. Наслаждайтесь захватывающими видами на горизонт Dubai Marina и окружающие ландшафтные сады. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, таунхаусами и дуплексами. Все лоты с панорамными окнами в пол, просторными террасами и балконами. Интерьеры нейтральных оттенков создают ощущение уюта и гармонии, а частные сады помогут расслабиться после тяжелого дня.
Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейны, тренажерный зал, многофункциональный зал, площадка для барбекю, общественные пространства, озелененная территория, игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся ресторан The Hills Eatery, торговый центр Dubai Hills Mall, магазины Franprix, Spinneys Dubai Hills и Geant Hypermarket, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic, аптека BinSina Pharmacy. На таком же расстоянии от дома расположены парк Splash Park и гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны расположены в 15 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.Подробнее