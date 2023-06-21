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Fashionz by Danube

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1

График платежей*

При бронировании

10%

132 900 AED
При оформлении договора

4%

53 160 AED
До даты ввода в эксплуатацию

55%

730 950 AED
После передачи

35%

465 150 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 68
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2026
Старт продаж 2 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 68
Стоимость от 1 329 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Джакузи

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Комната для игры в теннис

Территория

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа 900 м
Магазин 500 м
Море 9 км

Описание

Современный проект под брендом FashionTV открывает новый стиль жизни от кутюр. Живите в популярном районе Jumeirah Village Triangle и наслаждайтесь исключительными удобствами международного уровня. В комплексе представлено 790 фирменных студий и апартаментов с 1-3 спальнями. На выбор представлены различные форматы планировок, что обеспечивает максимальный комфорт для каждого жителя. Все лоты спроектированы с учетом потребностей будущих покупателей.

Жителям доступен роскошный образ жизни: детский и взрослый бассейны, терраса, зоны для медитаций, джакузи, лаунж, мультифункциональный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, открытая площадка на крыше, беседка, японский сад, каток, салон красоты, бизнес-центр, игровой зал, зона барбекю, открытый кинотеатр, детская площадка, настольный теннис. В пешей доступности находятся школы Sunmarke School и Arcadia School, супермаркет Favourite Supermarket JVT, парки JVT Community Park и Lincoln's Garden. Вблизи достопримечательностей За 15-20 минут можно доехать до острова Palm Jumeirah, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach. Близость к пляжу Рядом находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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68 предложений
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Новости о проекте

Генеральный план Dubai Palm Jebel Ali
21.06.2023
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