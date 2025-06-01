ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Floarea Residence

2/10, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

15%

81 750 AED
При оформлении договора

4%

21 800 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

190 750 AED
При передаче

50%

272 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 45
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2025
Старт продаж 3 кв. 2023
Этажность
11
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 45
Стоимость от 545 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 650 м
Средняя школа 1 км
Магазин 500 м
Медицинский центр 2 км

Описание

Новый проект в районе Arjan — безмятежном оазисе вблизи оживленного центра города. Откройте для себя мир, где границы между жизнью и реальностью мягко переплетаются, создавая пространство единства и спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты оснащены системой «умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой.

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: детский бассейн, студия для йоги, парная и сауна, клубный дом, фитнес-центр, открытая и закрытая игровые площадки, infinity-бассейн, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школа Nord Anglia International School и Australian International School, ресторан Nahash, больница Mediclinic Parkview Hospital. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В апартаментах установлены фурнитура и итальянская плитка, выполнена облицовка стен. Кухня и ванная комната оборудованы холодильником, духовкой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной Teka. Надежный застройщик Mashriq Elite Development – компания, которая ориентирована на оказание качественных услуг в управлении недвижимостью, начиная от управления арендуемыми помещениями и заканчивая управлением оборудованием и техническим обслуживанием.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
45 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации