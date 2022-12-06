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Golf Greens at Damac Hills

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1

График платежей*

При бронировании

20%

282 800 AED
При оформлении договора

4%

56 560 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

848 400 AED
При передаче

20%

282 800 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 70
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2027
Этажность
36, 36
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 70
Стоимость от 1 414 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 150 м
Средняя школа 850 м
Магазин 300 м
Медицинский центр 10 км

Описание

Новый кластер в уединенном районе Damac Hills — одном из главных зеленых комьюнити в Дубае. Сообщество предлагает жителям неповторимый комфорт: зеленые просторы, озера, гольф-поля, конюшни, водная зона Malibu Bay, спортивные площадки и развлечения для всех возрастов.

Две башни включают 302 апартамента с 1-2 спальнями и двухэтажных таунхауса с 2-3 спальнями. Некоторые апартаменты и таунхаусы с рабочим кабинетом и гардеробной в главной спальне. Для каждого лота предусмотрен балкон, чтобы жители могли ежедневно любоваться зелеными видами. На территории комплекса расположены супермаркеты, рестораны, фитнес-зал, бассейны, игровые и прогулочные зоны в тени деревьев. В пределах 10 минут находятся школы Jebel Ali School и Fairgreen International School, медицинские центры Aster Medical Center и Mediclinic Parkview Hospital, торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem. Развитая транспортная сеть DAMAC Hills удачно расположен в 30 минутах от центра Дубая. Из комплекса создан удобный выезд на автомагистрали Sheikh Zayed Road и Emirates Road. Поездка до международного аэропорта Дубая займет 35-40 минут, а до международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 28 минут. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 10-15 минутах от автодрома Dubai Autodrome, сада Dubai Miracle Garden, тематического парка Global Village. За 25 минут можно добраться до пляжей JBR и Dubai Marina, отель-паруса Burj Al Arab. Дорога до района Downtown Dubai, небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет не более 30 минут на автомобиле. Живите в окружении природы Дома окружены пышным ландшафтом и водными объектами – настоящая роскошь городской жизни. Резиденты комплекса смогут наслаждаться захватывающим видом на панораму Дубая и проводить время с близкими на свежем воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни среди шумного мегаполиса. Особенность комплекса – гольф-клуб Ближайшее поле для гольфа Trump International Golf Club Dubai позволит вам окунуться в атмосферу аристократии. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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