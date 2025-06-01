Golf Vista Heights by London Gate

Ключевые особенности комплекса Golf Vista Heights предложит резидентам все необходимые удобства: утопающая в зелени зона отдыха на крыше, площадка для барбекю, бассейн для взрослых и детей, детская игровая площадка и кинотеатр под открытым небом. В здании будет современный фитнес-центр, спортивный зал на террасе и оздоровительный комплекс. Особенности инфраструктуры Район Dubai Sports City славится комфортом и безопасностью. Здесь много зелени и парков для прогулок. Любителей спорта порадуют велосипедные и беговые дорожки, теннисные корты и поля для гольфа и крикета. Семьи с детьми оценят наличие нескольких хороших школ. Рядом с комплексом расположены магазины и рестораны. В шаговой доступности находятся большой открытый стадион, где проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, Дубайский автодром и потрясающий сад бабочек. Качественная отделка Апартаменты с уютными террасами, встроенными кухнями и роскошными ванными в стиле spa станут спокойной и безопасной гаванью. Интерьеры с элегантным современным дизайном гармонично сочетают в себе приглушенные тона, природные элементы и естественное освещение. В каждой квартире установлена новейшая технология интеллектуального замка, который осуществляет доступ по отпечатку пальца или через мобильное приложение. Транспортная доступность Удобное расположение обеспечивает легкий доступ к основным автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет за 25 минут добраться до центра Дубая с достопримечательностями и крупными торговыми центрами. Ближайший пляж Джумейра находится в 25 минутах езды. Дорога до Международного аэропорта Дубая займет 25 минут.

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