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Granada at Bloom Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12

График платежей*

При оформлении договора

2%

1 182 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

23 640 AED
При передаче

60%

35 460 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 5
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 5
Стоимость от 59 100 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 1 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 2 км
Аэропорт 11 км

Описание

Новая фаза сообщества Bloom Living, вдохновленная средиземноморским стилем, в развивающемся районе Zayed City. Откройте для себя активный образ жизни в окружении садов и тенистых аллей. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все резиденции с балконами и панорамным остеклением. Некоторые лоты сдаются с комнатой для персонала. Из окон открывается вид на озелененную территорию.

На территории комплекса доступны: клубный дом, общественные центры, детские площадки, бассейны, зоны барбекю, фитнес-центры, лаунж-зоны, кафе и прогулочные зоны. За 10 минут можно доехать до медицинского центра Retaj Medical Center, школ Reach British School, Modern Private School и Al Maharat Private School, ресторана Elysium Cafe and Restaurant, магазинов Lulu Express и Hyde Park Supermarket. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистраль Sweihan Road, что позволит быстро доехать до знаменитых локаций Абу-Даби. За 13 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Знаковая архитектура Абу-Даби Жилой комплекс назван в честь старинного одноименного города в Испании, что прослеживается в концепции. Пастельные бежевые оттенки и натуральные материалы отделки создают по-настоящему уютную атмосферу. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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