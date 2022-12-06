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Greenside Residence

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Golfville

График платежей*

При бронировании

10%

145 000 AED
При оформлении договора

4%

58 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 160 000 AED
При передаче

10%

145 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 6
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Этажность
15
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 6
Стоимость от 1 450 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 550 м
Магазин 400 м
Медицинский центр 1 км

Описание

Новый проект с потрясающими видами на окрестности города в районе Dubai Hills Estate. Откройте для себя жизнь в окружении живописной природы и бесконечно зеленых полей для гольфа. Наслаждайтесь спокойной гаванью, где все очарование и преимущества городской жизни находятся в нескольких шагах от дома. В комплексе представлено 490 апартаментов с 1-3 спальнями и просторными балконами. Тщательно спроектированные пространства и панорамные окна в пол создают ощущение плавного слияния с окружающей средой.

На территории комплекса находятся infinity-бассейн с террасой, озелененная терраса, многофункциональные помещения, фитнес-залы, игровая зона, лобби и общая гостиная, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинский центр King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School, GEMS International School и GEMS Wellington Academy, супермаркет Geant Express, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club, ресторан Hillhouse Brasserie. Транспортная доступность Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 18 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport – в 30 минутах от дома. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечные, открытые кухни с бытовой техникой. Некоторые лоты представлены с гардеробными в главных спальнях, комнатами для персонала с ванной, встроенными шкафами. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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