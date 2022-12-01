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Harbour Lights

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06

График платежей*

При бронировании

20%

579 600 AED
При оформлении договора

4%

115 920 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 449 000 AED
При передаче

30%

869 400 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 15
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2027
Старт продаж 4 кв. 2022
Этажность
52
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 15
Стоимость от 2 898 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 3 км
Магазин 250 м
Медицинский центр 1 км
Море 100 м

Описание

Комплекс апартаментов от модного дома de GRISOGONO на полуострове Dubai Maritime City воплощает в реальность мечту о жизни у моря. Расположение в экономическом центре идеально для тех, кто стремится к динамичному городскому стилю жизни. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями и потрясающим видом на Арабский залив. Некоторые лоты оборудованы частным бассейном на террасе, прачечной и комнатой для персонала.

На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, зона барбекю, озелененные территории и сад, зал для занятий йогой и пилатесом, фитнес-центр и места для отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Tyler's Tavern, Aloha и KoBASHi — Port Rashid, музея Etihad Museum, детского сада Little Diamond Nursery — Al Raffa, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital — Mankhool. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 18 минут на автомобиле. Качественная отделка Над дизайн-проектом работала компания de GRISOGONO. Роскошные белые и золотые элементы декора создают акценты на потолке и стенах, а просторные панорамные окна визуально увеличивают пространство. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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