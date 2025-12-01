ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Haven Living

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

10%

250 000 AED
+

4%

100 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

25%

625 000 AED
При передаче

65%

1 625 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 3
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 4 кв. 2023
Этажность
13
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 3
Стоимость от 2 500 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Транспортная доступность

Магазин 1 км
Море 1 км

Описание

Эксклюзивный комплекс апартаментов в районе Deira, на искусственном архипелаге Dubai Islands. Встречая вас среди оживленного городского ландшафта, Haven Living становится оазисом тепла и комфорта, сочетая современную изысканность с элегантностью.

В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями. Отдельное место в проекте занимают двухуровневые резиденции с частной террасой и бассейном — воплощение функциональности и элегантности. Из окон в пол открывается панорамный вид на окружающий ландшафт, приглашая жителей насладиться красотой окружающей среды. Жителям комплекса доступны: лобби, открытый бассейн, тренажерный зал, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся рынок Souk Al Marfa, пристань для яхт Dubai Islands Marina, ресторан Bait Al Zain Mandi. Район активно застраивается, скоро здесь появятся культовые отели, 20-километровый пляж, отмеченный голубым флагом, оздоровительные центры, курорты для семейного отдыха. Знаковая архитектура Дубая В отделке здания используют натуральные материалы — от богатых текстур из дерева до гладких камней, украшающих фасад, — каждый элемент был тщательно подобран, чтобы создать неразрывную связь между современным дизайном и миром природы. Качественная отделка Резиденции могут похвастаться утонченным современным дизайном: нейтральная цветовая гамма, натуральные материалы, продуманные пространства. Концепция построена на использовании естественного освещения и создания беспрепятственной среды между внутренним и внешним пространством. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
3 предложения
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации