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House IV

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 1, 26th Street, 39

График платежей*

При бронировании

20%

441 366 AED
При оформлении договора

4%

88 273 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 103 414 AED
После передачи

30%

662 048 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 11
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 1 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 11
Стоимость от 2 206 828 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 3 км
Магазин 500 м
Медицинский центр 2 км
Море 7 км

Описание

Современное здание в живописном районе Dubai Hills, которое откроет своим жителям исключительный образ жизни. Наслаждайтесь комфортом и удобствами международного уровня не выходя из дома.

В комплексе представлены апартаменты с высококачественной отделкой и необходимой бытовой техникой. Кухни оснащены фурнитурой, а гостиная и столовая предлагают светлые, просторные помещения, в которые проникает дневной свет и свежий воздух. Минималистичные светильники и дизайнерская мебель гармонично вписаны в общую композицию. Жителям доступен роскошный образ жизни: ухоженный сад, бассейн с местами для отдыха на открытом воздухе, фитнес-зал, детский бассейн, зоны барбекю, клубный лаунж. Прогуляться с друзьями можно в близлежащих парках Festival City Lake Walk, Zabeel Park и Safa Park. В 10-15 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. На таком же расстоянии находятся знаменитые районы Dubai Marina, Business Bay, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Живите в окружении природы Один из самых больших парков в этом районе, Dubai Hills Park, занимает площадь 180 000 м². На территории комплекса высажены зеленые насаждения, обустроены зоны отдыха под открытым небом и проложены пешеходные дорожки для поддержания активного образа жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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