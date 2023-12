Hyde Walk by Imtiaz

Жилой комплекс предлагает просторные студии и апартаменты с 1 спальней. Большой выбор планировок позволяет выбрать вариант, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Панорамные окна и стильная отделка в нейтральных тонах с яркими акцентами создают теплую и уютную атмосферу. Интерьеры выполнены в элегантном современном стиле, удобные встроенные кухни оснащены высококлассной бытовой техникой. Территория комплекса – рай для отдыха и развлечений. Отвлечься от городской суеты и расслабиться помогут благоустроенные тенистые террасы и открытый бассейн на крыше с панорамным видом. Жители могут воспользоваться спортивным залом, детской игровой комнатой, залом для йоги, зоной коворкинга и частным кинотеатром. Для автовладельцев предусмотрена охраняемая парковка и заправочная станция для электромобилей. По соседству расположены знаковые достопримечательности Дубая. За 10 минут можно добраться до Museum of The Future, Burj Khalifa, Dubai Mall и Coca-Cola Arena. В шаговой доступности находятся пляж La mer beach, Dubai International Financial Center и крупный торгово-развлекательный комплекс City Walk. Транспортная доступность Жилой комплекс расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по городу. Дорога до Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет 10 минут. До Международного аэропорта Дубая жители смогут добраться за 20 минут. Рядом находится станция метро Emirates Tower Metro Station и автобусная остановка. Надежный застройщик Imtiaz Developments – ведущая компания в секторе недвижимости и девелопмента, которая активно развивается с 2004 года. Является международной фирмой, специализирующейся на индивидуальном развитии недвижимости, строительстве и стратегических инвестициях.

