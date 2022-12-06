ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

IVY Gardens

United Arab Emirates, Dubai - Al Ain Road, 6/1

График платежей*

При бронировании

15%

192 944 AED
При оформлении договора

4%

51 452 AED
До даты ввода в эксплуатацию

65%

836 093 AED
После передачи

20%

257 259 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 9
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Этажность
18
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 9
Стоимость от 1 286 296 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 110 м
Средняя школа 500 м
Магазин 550 м

Описание

Новый проект в самом сердце Dubai Land Residence Complex (DLRC), который сочетает в себе лучшее из городской жизни со спокойствием и красотой природы. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Частные бассейны для каждого лота дарят ощущение исключительной роскоши и предлагают лучшее из образа жизни. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, ландшафтное озеленение, пешеходная и беговая дорожки, кинотеатр, зоны отдыха и барбекю, сауна, детская площадка. В пешей доступности находятся супермаркеты Shua Al Madina, Supermarket in Dubai Land и New West Zone, аптека Life Pharmacy 95 Dubailand, школы The Aquila School и Hemam Learning Difficulties Center, рестораны Sri Krishna Bhavan Dubailand Branch и Foodies Junction Restaurant Co. Живите в окружении природы В 10 минутах от дома находится живописный парк DSO Lake с озером и беговыми дорожками. Чуть дальше расположены тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village. Надежный застройщик Samana Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
9 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации