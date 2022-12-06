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IVY Gardens
График платежей*
15%192 944 AED
4%
65%836 093 AED
20%257 259 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Площадка для барбекю
Дополнительно
Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в самом сердце Dubai Land Residence Complex (DLRC), который сочетает в себе лучшее из городской жизни со спокойствием и красотой природы. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Частные бассейны для каждого лота дарят ощущение исключительной роскоши и предлагают лучшее из образа жизни. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.
На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, ландшафтное озеленение, пешеходная и беговая дорожки, кинотеатр, зоны отдыха и барбекю, сауна, детская площадка. В пешей доступности находятся супермаркеты Shua Al Madina, Supermarket in Dubai Land и New West Zone, аптека Life Pharmacy 95 Dubailand, школы The Aquila School и Hemam Learning Difficulties Center, рестораны Sri Krishna Bhavan Dubailand Branch и Foodies Junction Restaurant Co. Живите в окружении природы В 10 минутах от дома находится живописный парк DSO Lake с озером и беговыми дорожками. Чуть дальше расположены тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village. Надежный застройщик Samana Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».Подробнее