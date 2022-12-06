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J One Towers
J One, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 92 м² до 171 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 450 000 AED
от 2 450 000 AED
0%
от 21 231 AED/м²
График платежей*
При бронировании
30%735 000 AED
При оформлении договора
4%
98 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
Об объекте
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 5
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Фасад
Железобетон
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 5
Стоимость от 2 450 000 AED
Высота здания
65 м
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Сад
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 6 км
Метро 2 км
Описание
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Корпуса
В продаже
5 предложений
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