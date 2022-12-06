ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

J One Towers

J One, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

30%

735 000 AED
При оформлении договора

4%

98 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 5
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Фасад
Железобетон
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 5
Стоимость от 2 450 000 AED
Высота здания
65 м

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 6 км
Метро 2 км

Описание

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
5 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации