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Jawaher Residences on Maryam Island

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 18/1

График платежей*

При бронировании

10%

153 489 AED
При оформлении договора

2%

30 698 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

306 978 AED
При передаче

70%

1 074 422 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 5
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2025
Этажность
10
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 5
Стоимость от 1 534 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Парковка

Лифт в паркинг

Лифты

Количество лифтов: 2

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 6 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Море 700 м

Описание

Жилой комплекс на побережье Персидского залива на острове Maryam Island. Живите в 30 минутах от центра эмирата и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и панораму района. В комплексе представлено 198 студий и апартаментов с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и просторными балконами. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, игровая площадка и сад на подиуме. Идеальное расположение позволяет легко добраться до набережной. В 5-10 минутах на автомобиле находятся рестораны Safartas Restaurant & Deli, MAHROSAH SWEET и Sallora Sweets Restaurant, супермаркет Tawoon Al Madina, медицинский центр Mazaya Medical Center. В окружении расположены пляжные парки Al Khan Open Beach и Al Mamzar Beach Park, а также ландшафтные парки Al Nahda Park Sharjah, Khalidiya Park и Al Safya Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Шарджи, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Sharjah Airport можно доехать за 15-25 минут. Близость к пляжу За 5 минут можно доехать до пляжа Al Mamzar Beach, который располагает большим количеством развлечений для взрослых и детей. На отдельной территории находятся бассейн с местами для отдыха, зона барбекю, амфитеатр и смотровая башня с панорамным обзором. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

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Корпуса

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Площадь
Срок сдачи
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Новости о проекте

Шарджа, об эмирате.
07.07.2023
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