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United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Jurf

Об объекте

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Территория

Сад

Транспортная доступность

Медицинский центр 12 км
Море 200 м

Описание

Новая фаза проекта AlJurf Gardens на побережье Sahel Al Emarat. Эта новая глава обещает радовать и вдохновлять. Освежиться и зарядиться энергией. Рассказать совершенно новую историю.

В комплексе представлены двухэтажные виллы с 4-5 спальнями, балконами, террасами и придомовым участком. Из входного фойе двойной высоты открывается вид на ландшафтные сады. Открытая планировка жилых помещений отличается остеклением в пол, которое визуально увеличивает пространство. Во дворе каждой виллы расположен приватный бассейн. Некоторые лоты с кладовой, комнатой для персонала, прачечной, рабочим кабинетом и крытым паркингом на 2-3 машиноместа. Жителям доступен роскошный образ жизни: частный пляж, ландшафтные сады, центр водных видов спорта и пляжный клуб, пристань для яхт, детский сад, мечети, медицинская клиника, парки и игровые площадки с беговыми дорожками. За 25 минут можно доехать до парка развлечений Action Park, тематического парка Motiongate Dubai, поло-клуба Ghantoot Racing & Polo Club, пристани Ghantoot Marina, ресторанов Ghantoot Royal и Najmat Al Seeh. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 10 минутах от шоссе E11, соединяющего Дубай и Абу-Даби. Такое расположение позволит быстро добраться до главных локаций города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект в двух стилистических решениях. Виллы Rawya в современном стиле, с острыми углами, прямолинейными объемами и отделкой из натурального камня. Виллы Rihal в арабском стиле с четкими объемами фасадов, декоративными экранами, современной интерпретацией машрабии. Предусмотрена встроенная кухонная техника и шкафы. Надежный застройщик IMKAN – компания, которая с 2017 года реализует жилые, коммерческие, гостиничные и многофункциональные проекты в ОАЭ, Марокко, Египте, на Сейшельских островах, в Черногории, Бахрейне и Шри-Ланке. В своих проектах застройщик использует «умные технологии».

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