ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Luxor Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 15/1

График платежей*

При бронировании

20%

134 732 AED
При оформлении договора

4%

26 946 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

269 464 AED
При передаче

40%

269 464 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 4
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2026
Этажность
35
Водоснабжение Есть
Спутниковое ТВ Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 4
Стоимость от 673 661 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 110 м
Средняя школа 1 км
Магазин 230 м
Медицинский центр 7 км

Описание

Современная башня с сервисом 5-звездочного отеля выступает маяком изысканности, призванным изменить восприятие роскоши. Окунитесь в мир живописных парков JVC и наслаждайтесь видами на окружающие достопримечательности. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. При создании дизайн-проекта апартаментов архитекторам удалось объединить минимализм, функциональность и элегантность.

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта: небесный сад, бассейн на крыше, сауна, тренажерный зал с современным оборудованием, зона барбекю, места для отдыха, кинотеатр, клубный зал, игровая площадка и детский бассейн. Бизнесмены оценят бизнес-центр, а фрилансеры — встроенный офис для работы на дому. В пределах 5 минут на автомобиле находятся магазины Cart Supermarket JVC и Good Day Market, аптека Aster Pharmacy 175, рестораны Goose Island Tap House и Trattoria by Cinque, колледж Grand Heights. Развитая транспортная доступность Жилой комплекс удачно расположен вблизи улицы Al Khail Road, что позволит быстро добраться до знаковых достопримечательностей города. Автобусная остановка JVC, Season Community Autumn находится в 10 минутах ходьбы. Дорога до Dubai International Airport займет не более 30 минут. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Все лоты оснащены фирменным оборудованием GROHE, бытовую технику BOSCH, технологию умного дома Alexa, 65-дюймовый телевизор от Samsung, итальянскую плитку от Fondovalle и сантехнику от ISVEA. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
4 предложения
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации