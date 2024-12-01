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MAG 22
График платежей*
15%791 850 AED
4%
35%1 847 650 AED
50%2 639 500 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Транспортная доступность
Описание
Новый комплекс в центральной части сообщества Meydan в статусном районе MBR City. MAG 22 откроет вам совершенно новый стиль жизни, где неподвластный времени дизайн и современные стандарты качества соединяются воедино.
В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов с 2-3 спальнями, панорамным остеклением, просторными балконами, террасой, бассейном и ухоженным участком. Эргономичные пространства позволяют создать уникальный дизайн-проект. Интерьер таунхаусов дополнен естественным освещением и пышной зеленью, на которую открываются виды из дома. Для каждого лота предусмотрен паркинг на 1-2 автомобиля. На территории комплекса широкий спектр удобств: гольф-поля, игровые площадки, тренажерные залы и фитнес-центры, бассейны, а также торговые точки. В 15-20 минутах от комплекса расположены школы Gems-Willington-Pr. School и The English College. За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Downtown и Business Bay, театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. Развитая транспортная сеть MAG 22 расположен в центральной части Дубая в непосредственной близости от автодорог Al Khail Rd, Al Ain – Dubai Rd и Al Meydan Rd. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 25 минут. Живите в окружении природы Жилой комплекс находится в 6 минутах от ландшафтного парка Al Quoz Pond Park. Поблизости находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Знаковая архитектура Дубая При создании комплекса использовали натуральные материалы и теплую цветовую гамму, которая идеально сочетается с окружающей средой. Архитектурный проект выполнен в стиле минимализма с ландшафтными элементами в декоре. Функциональные пространства Планировка таунхаусов включает: гостиные, большие гардеробные, комнату для персонала с ванной комнатой и прачечную. В некоторых лотах – отдельная комната для рабочего кабинета. На крыше оборудована зона отдыха и открытая кухня. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.Подробнее