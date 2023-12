Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe

Ключевые особенности комплекса Marbella by Heart of Europe предлагает окунуться в атмосферу умиротворения и релакса: spa-центры, термальные ванны, живописные пляжи, ухоженные парки и знаменитая “дождевая улица” с управляемым климатом не оставят гостей равнодушными. Видовые рестораны с морскими панорамами порадуют испанской кухней и утонченными винами. Любители активного отдыха оценят дайвинг в коралловых рифах и другие водные виды спорта. Апартаменты с качественной отделкой Просторные гостиничные апартаменты выполнены в гламурном испанском стиле с яркими акцентами в интерьере. Потолки имеют необычную сводчатую форму и создают особую атмосферу. Панорамные окна открывают вид на безграничное море и восхитительные закаты, либо на зеленые скверы и “дождевую улицу”. Выгодные инвестиции Гарантированные выплаты (Return of Investment, ROI) от застройщика: 8,33% в течение 12 лет после 100% оплаты стоимости объекта. Через 12 лет возможен выкуп объекта застройщиком по двойной цене. Уточняйте условия у менеджеров. Транспортная доступность Гостиничный комплекс расположен на искусственном острове в архипелаге World Islands. Добраться до материка можно за 15 мин на скоростных катерах. Дорога от пристани в районе Джумейра до центрального района Даунтаун и международного аэропорта Дубая займет еще 20-25 мин.

Подробнее