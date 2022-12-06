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Morocco

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 5, Damac Lagoons

График платежей*

При бронировании

20%

6 475 600 AED
При оформлении договора

4%

1 295 120 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

19 426 800 AED
При передаче

20%

6 475 600 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Типы лотов
Вилла
Количество лотов 1
Стоимость от 32 378 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Средняя школа

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 4 км
Магазин 4 км

Описание

Новый кластер в средиземноморском стиле в DAMAC Lagoons в окружении песчаных пляжей и тропических пальм. Откройте для себя курортный образ жизни с прямым доступом к живописной лагуне и удобствами международного уровня.

В комплексе представлена ограниченная коллекция таунхаусов с 4-5 спальнями и вилл с 6-7 спальнями. Все лоты с просторными террасами, комнатой для персонала, патио, частным садом и гаражом на участке. Четкие линии и продуманный дизайн гармонично сочетают стилистику востока и современную роскошь. Комьюнити гарантирует безопасную среду и современный аутентичный образ жизни для всех резидентов. На территории расположены зона для йоги, плавучие платформы, частные шатры, марокканские пуфы, сады, игровая зона, световой лабиринт, концертная площадка, студия декоративно-прикладного искусства, библиотека, площадка для игры в гольф и смотровая площадка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра Damac Mall, супермаркета Carrefour - Damac Hills, школ Jebel Ali School и South View School Dubai, аптеки Medicina Pharmacy - Artesia. В окружении большое количество гольф-полей: Trump International Golf Club, The Els Club At Dubai Sport City, Arabian Ranches Golf Club, Jumeirah Golf Estates Clubhouse. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд к улицам Al Khail Road, Emirates Road и Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к главным достопримечательностям города. До Al Maktoum International Airport можно доехать за 20 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены прачечная, кладовая, гардеробная в главной спальне и встроенные шкафы. Некоторые лоты представлены с сауной и парной, тренажерным залом, сигарной комнатой, бассейном, зоной барбекю, рабочим кабинетом и джакузи. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает традиционные и современные элементы, включая украшенное резьбой дерево и текстиль. Виллы и таунхаусы выделяются на фоне застройки мозаичной плиткой Zellij и яркой цветовой палитрой. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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