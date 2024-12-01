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Nadine

Nadine 1 Residence, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

130 000 AED
При оформлении договора

4%

52 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

260 000 AED
При передаче

70%

910 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 29
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Этажность
12, 12
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 29
Стоимость от 1 300 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 600 м
Магазин 1 км
Медицинский центр 8 км
Метро 500 м
Море 7 км

Описание

Новый проект в оживленном районе Al Furjan в южном пригороде Дубая. Добро пожаловать в мир, где архитектура в римско-венецианском стиле сочетается с очарованием арабески. В комплексе представлена коллекция из 204 современных апартаментов с 1-3 спальнями для семейного отдыха. Вдохновленные эстетикой Италии, резиденции перенесут вас в царство красоты и элегантности. От элементов в римском и венецианском стиле до замысловатых деталей — каждый аспект создает роскошную атмосферу.

Жителям комплекса доступны: бассейн, зона отдыха, лобби, патио, фитнес-центр, детская площадка, беговая дорожка, SPA-салон и сауна, зона барбекю, зал для мероприятий. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour и Spinneys, детские сады Jebel Ali Village Nursery и Chubby Cheeks Nursery, школы Arcadia Global School и The Arbor School, аптека Life, рестораны Arabian Grill и Paddock. Развитая транспортная сеть С одной стороны открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, а с другой — на Sheikh Zayed Road, — что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 25 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Резиденции излучают неподвластную времени элегантность. Величественные арки, замысловатая каменная кладка и богатая цветовая палитра напоминают о Древнем Риме. Надежный застройщик London Gate – девелопер, который активно развивается с 2014 года и прочно закрепил свое присутствие на рынке недвижимости Дубая. Неизменное качество, инновации и мастерство – отличительные черты компании.

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