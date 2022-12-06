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Nautica

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8

График платежей*

При бронировании

20%

380 000 AED
При оформлении договора

4%

76 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

380 000 AED
При передаче

60%

1 140 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 2
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Старт продаж 3 кв. 2023
Этажность
48
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 2
Стоимость от 1 900 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Джакузи

Тренажерный зал

Дополнительно

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 3 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 2 км

Описание

Две современные башни в перспективном районе Dubai Maritime City. Откройте для себя прибрежный образ жизни с впечатляющими видами на бескрайнее море и роскошный причал с яхтами. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты с просторным балконом, оборудованной кухонной зоной, прачечной и встроенными шкафами. Минималистичный выразительный дизайн создает мягкое жилое пространство, дополненное яркими акцентами.

Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: бассейн с террасой, джакузи, залы для силовых и кардиотренировок, тренажерный зал на открытом воздухе, площадка для йоги, баскетбольная площадка, корт для паддл тенниса. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Mini Mart, гриль-бар Tyler's Tavern, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больниц Aster Hospital — Mankhool и International Modern Hospital. Особенность комплекса — видовые характеристики Жилой комплекс удачно расположен, чтобы открыть максимум живописных видов на морские горизонты. Стратегический разворот башен — умный архитектурный ход. Несмотря на плотную застройку, жители могут наслаждаться видами на море, оживленную марину и зеленые насаждения. Знаковая архитектура Дубая Яркая архитектура вдохновлена морской тематикой. Являясь идеальным сочетанием стиля и функциональности, комплекс значительно выделяется на фоне застройки. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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