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Naya at District One
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Сад
Прогулочная зона
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Терраса
Транспортная доступность
Описание
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Корпуса
В продаже
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