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Naya at District One

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, Mohammed Bin Rashid City District One, District One Residences, District One Residences 1

Об объекте

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Терраса

Транспортная доступность

Описание

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В продаже

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