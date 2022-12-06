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Nima The Valley

Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

210 000 AED
При оформлении договора

4%

84 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 680 000 AED
При передаче

10%

210 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Таунхаус
Количество лотов 2
Стоимость от 2 100 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Магазин 8 км

Описание

Новый комплекс апартаментов — воплощение экологической элегантности. Здесь гармонично сочетаются современный и загородный образ жизни. В комплексе представлены таунхаусы с 3-4 спальнями и потрясающим видом на набережную. Архитектурный проект таунхаусов выполнен в двух стилистических решениях: Canna и Cedar. Премиальные материалы и внимание к деталям обеспечивают изысканную и неподвластную времени элегантность.

На территории находятся частный пляж, парки, детские площадки, зона для барбекю и пикника, спортивные площадки, бассейн, беговые и велосипедные дорожки, фермерский рынок. В пределах 10-15 минут на автомобиле расположены магазин Carrefour Supermarket, торговый центр Dubai Outlet Mall, спортивный комплекс Dubai Rugby Sevens. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен вблизи улицы Dubai — Al Ain Road, благодаря которой можно быстро доехать до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport и главных достопримечательностей займет не более 30 минут. Живите в окружении природы Жители комплекса будут иметь доступ к зеленой зоне The Zen And Oasis Garden, а также живописным паркам и открытым зеленым пространствам на территории квартала. Знаковая архитектура Дубая Философия дизайна построена вокруг заботы об окружающей среде. С акцентом на местные материалы, таунхаусы гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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