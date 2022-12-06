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Nima The Valley
График платежей*
10%210 000 AED
4%
80%1 680 000 AED
10%210 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Площадка для барбекю
Дополнительно
Магазины
Транспортная доступность
Описание
Новый комплекс апартаментов — воплощение экологической элегантности. Здесь гармонично сочетаются современный и загородный образ жизни. В комплексе представлены таунхаусы с 3-4 спальнями и потрясающим видом на набережную. Архитектурный проект таунхаусов выполнен в двух стилистических решениях: Canna и Cedar. Премиальные материалы и внимание к деталям обеспечивают изысканную и неподвластную времени элегантность.
На территории находятся частный пляж, парки, детские площадки, зона для барбекю и пикника, спортивные площадки, бассейн, беговые и велосипедные дорожки, фермерский рынок. В пределах 10-15 минут на автомобиле расположены магазин Carrefour Supermarket, торговый центр Dubai Outlet Mall, спортивный комплекс Dubai Rugby Sevens. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен вблизи улицы Dubai — Al Ain Road, благодаря которой можно быстро доехать до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport и главных достопримечательностей займет не более 30 минут. Живите в окружении природы Жители комплекса будут иметь доступ к зеленой зоне The Zen And Oasis Garden, а также живописным паркам и открытым зеленым пространствам на территории квартала. Знаковая архитектура Дубая Философия дизайна построена вокруг заботы об окружающей среде. С акцентом на местные материалы, таунхаусы гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.Подробнее