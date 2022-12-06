Nobu Residences Al Marjan Island

Богатая инфраструктура Nobu Hotel and Residences создаст все условия для комфортного отдыха. Владельцы смогут прогуливаться по пышным зеленым паркам с ландшафтным дизайном и посещать частный песчаный пляж с удобными шезлонгами. На территории отеля располагаются игровые площадки, поле для гольфа, оздоровительный центр, тренажерный зал, кинотеатр, бары и ресторан Nobu с изысканной японской кухней. Остров Al Marjan является одним из самых популярных мест для отдыха и развлечений в Рас-эль-Хайме. В шаговой доступности от комплекса множество баров, кафе и магазинов. Рядом находится Wynn Al Marjan Island Resort – первый отель с казино в ОАЭ. Любители активного отдыха оценят возможность заняться парусным спортом, серфингом и катанием на водных мотоциклах. 23-километровая набережная и живописная горная дорога станут идеальным местом для променада.

Подробнее