Nobu Residences Al Marjan Island

Nobu Residences Al Marjan Island15/2, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Количество лифтов: 6,6
- Грузовой лифт
- Скоростные лифты
- Детская площадка
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
- Терраса
Транспортная доступность
Описание
Современный роскошный проект на живописном острове Al Marjan с панорамой на лазурные воды Персидского залива подарит вам безмятежную и гармоничную атмосферу первоклассного курортного отдыха. Уникальное расположение откроет возможность насладиться вдохновляющими видами на море и горы, а развитая инфраструктура острова позволит погрузиться в мир развлечений и ярких впечатлений. Владельцам резиденций предоставляется доступ ко всем услугам a la carte и эксклюзивные возможности, доступные только резидентам.
Богатая инфраструктура Nobu Hotel and Residences создаст все условия для комфортного отдыха. Владельцы смогут прогуливаться по пышным зеленым паркам с ландшафтным дизайном и посещать частный песчаный пляж с удобными шезлонгами. На территории отеля располагаются игровые площадки, поле для гольфа, оздоровительный центр, тренажерный зал, кинотеатр, бары и ресторан Nobu с изысканной японской кухней. Остров Al Marjan является одним из самых популярных мест для отдыха и развлечений в Рас-эль-Хайме. В шаговой доступности от комплекса множество баров, кафе и магазинов. Рядом находится Wynn Al Marjan Island Resort – первый отель с казино в ОАЭ. Любители активного отдыха оценят возможность заняться парусным спортом, серфингом и катанием на водных мотоциклах. 23-километровая набережная и живописная горная дорога станут идеальным местом для променада.