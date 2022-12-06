One River Point

One River Point57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 4
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 45 м² до 222 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 482 828 AED
от 1 482 828 AEDот 26 636 AED/м²
График платежей *
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
При бронировании
20%296 566 AED
При оформлении договора
4%59313 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%741 414 AED
При передаче
30%444 848 AED
Об объекте
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 482 828 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования
Внутренняя инфраструктура
Лифты
- Количество лифтов: 8
Для детей
- Детская площадка
- Игровая зона
- Средняя школа
Бассейн и SPA
- Открытый бассейн
- Бассейн
- Тренажерный зал
Территория
- Зона отдыха
- Сад
- Площадка для барбекю
Дополнительно
- Магазины
- Прачечная
Транспортная доступность
Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин950 м
Медицинский центр4 км
Метро4 км
В продаже
План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
45 - 45
1 482 828 - 1 482 828
32 741 - 32 741
1 спальня
89 - 89
2 782 828 - 2 782 828
31 264 - 31 264
2 спальни
134 - 134
3 582 828 - 3 582 828
26 636 - 26 636
3 спальни
222 - 222
6 982 828 - 6 982 828
31 353 - 31 353
57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates