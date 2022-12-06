One River Point

График платежей *

При бронировании 20% 296 566 AED При оформлении договора 4% 59313 AED До даты ввода в эксплуатацию 50% 741 414 AED При передаче 30% 444 848 AED

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.