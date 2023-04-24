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Orla By Omniyat
График платежей*
5%2 550 000 AED
20%10 200 000 AED
4%
25%12 750 000 AED
50%25 500 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Крытый бассейн
Открытый бассейн
Сауна
Джакузи
Тренажерный зал
Салон красоты
Мужская парикмахерская
Дополнительно
Кинотеатр
Библиотека
Транспортная доступность
Описание
Премиальный жилой комплекс под управлением Dorchester Collection на вершине популярного острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным 270-градусным видом на Burj Khalifa и бирюзовые воды Персидского залива.
Комплекс представляет собой 13-этажное здание, в котором насчитывается 93 апартамента и симплекса с 1-4 спальнями, а также дуплексы, sky palace и особняки. Планировками предусмотрены комната для прислуги и терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Во всех апартаментах установлена система «умный дом», потолки высотой от 3,3 до 7 метров и панорамные окна. Дуплексы с 4 спальнями сдаются с приватным бассейном. На территории комплекса доступны: пляжный клуб с обеденной зоной, infinity-бассейн под открытым небом, крытый бассейн, джакузи, детский бассейн и игровая площадка, SPA-центр с процедурными комнатами, салоном красоты, сауной и парной, фитнес- и бизнес-центры, конференц-зал, многофункциональная площадка, лаунж-библиотека, кинотеатр, боулинг-клуб. Особенность проекта – сервис 5-звездочного отеля, услуги швейцара, портье, консьержа, парковщика. Доступно обслуживание à la carte. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки Дубая. В 20-30 минутах на автомобиле находятся Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 40 минут. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно добраться до одного из лучших аквапарков города Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Главные достопримечательности Burj Al Arab, Burj Khalifa и Dubai Opera расположены в 20-35 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект бюро Foster & Partners. Отделка выполнена в современном стиле. Фасад привлекает внимание своей ступенчатостью, а стеклянные поверхности визуально увеличивают пространство. Качественная отделка Интерьеры апартаментов выполнены с сочетанием розового золота и теплых коричневых оттенков. Все лоты сдаются с мебелью и бытовой техникой известных европейских производителей. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.Подробнее