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Oxford 10

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 4th Street, B

График платежей*

При бронировании

20%

135 630 AED
При оформлении договора

4%

27 126 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

271 260 AED
При передаче

40%

271 260 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 23
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 3 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 23
Стоимость от 678 150 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Средняя школа 350 м
Магазин 96 м
Медицинский центр 6 км
Море 12 км

Описание

Современный проект, сочетающий экологичность и практичность, в окружении первозданной природы и развитой инфраструктуры. Откройте для себя роскошный образ жизни в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Открытая планировка жилых помещений отличается остеклением в пол, которое визуально увеличивает пространство.

Жителям доступен роскошный образ жизни: водная гавань, река, бассейн, джакузи, места для отдыха, детский бассейн, зоны для медитации и занятий йогой, беговая дорожка, корт для падел-тенниса, игровые площадки на открытом воздухе, фитнес-центр, многоцелевой зал, бильярдный зал, библиотека, кофейный бар, парная и сауна, пруд, infinity-бассейн, зона барбекю, дзен-сад. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты VIVA и Bazaar Gourmet, аптека LIFE Pharmacy, кафе Cloud 10 Café и The Hamper Café, школа JSS International School. Развитая транспортная сеть С территории открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Обильная зелень и струящиеся водные объекты не только украшают пространство, но и предлагают место, где городской и природный миры сливаются в совершенной гармонии, способствуя благополучию и спокойствию в каждом уголке комплекса. Светлая палитра оттенков и стеклянные балконы создают футуристический образ, за счет которого здания выделяется на фоне других построек. Надежный застройщик Iman Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков, который вышел на рынок в 2016 году. Главная цель компании – строить недвижимость, следуя высоким стандартам качества, внедряя новые решения и передавая непревзойденную ценность.

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