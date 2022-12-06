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Parkside Views

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai Hills Business Park Carpark

График платежей*

При бронировании

10%

216 789 AED
При оформлении договора

4%

86 716 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 734 310 AED
При передаче

10%

216 789 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 23
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 23
Стоимость от 2 167 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 4 км
Магазин 450 м
Медицинский центр 600 м

Описание

Новый проект в зеленом сердце Дубая — Dubai Hills Estate. Это место, где вы сможете наслаждаться идеальным балансом современной жизни и природной красоты. Откройте вдохновляющую коллекцию апартаментов с 1-3 спальнями, дуплексов с 3 спальнями и таунхаусов с 3 спальнями. Продуманное расположение здания позволяет жителям максимально наслаждаться потрясающими видами на парк, создавая крепкую связь с природой.

В сообществе большой выбор возможностей для вашего отдыха: бассейны для взрослых и детей, фитнес-центр, многофункциональный зал, благоустроенная зона подиума, зона барбекю с выходом в парк, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Geant Hypermarket, торговый центр Dubai Hills Mall, рестораны Reif Japanese Kushiyaki и Eataly, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен рядом с шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до основных локаций Дубая. За 30-35 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выполнен в современном стиле, с чистыми линиями и неподвластной времени эстетикой. Натуральные материалы, напоминающие о природе, создают теплую атмосферу. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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