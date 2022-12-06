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Parkside Views
График платежей*
10%216 789 AED
4%
80%1 734 310 AED
10%216 789 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Площадка для барбекю
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в зеленом сердце Дубая — Dubai Hills Estate. Это место, где вы сможете наслаждаться идеальным балансом современной жизни и природной красоты. Откройте вдохновляющую коллекцию апартаментов с 1-3 спальнями, дуплексов с 3 спальнями и таунхаусов с 3 спальнями. Продуманное расположение здания позволяет жителям максимально наслаждаться потрясающими видами на парк, создавая крепкую связь с природой.
В сообществе большой выбор возможностей для вашего отдыха: бассейны для взрослых и детей, фитнес-центр, многофункциональный зал, благоустроенная зона подиума, зона барбекю с выходом в парк, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Geant Hypermarket, торговый центр Dubai Hills Mall, рестораны Reif Japanese Kushiyaki и Eataly, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен рядом с шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до основных локаций Дубая. За 30-35 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выполнен в современном стиле, с чистыми линиями и неподвластной времени эстетикой. Натуральные материалы, напоминающие о природе, создают теплую атмосферу. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.Подробнее