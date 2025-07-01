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Pearl House
График платежей*
20%185 000 AED
4%
40%370 000 AED
40%370 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Транспортная доступность
Описание
Современный проект, в котором органично сочетаются эстетика и функциональность, в одном из самых востребованных районов Jumeirah Village Circle (JVC). Откройте для себя жизнь в окружении ухоженных парков и наслаждайтесь бесконечным комфортом. В комплексе представлена коллекция студий и апартаментов с 1 спальней. Все лоты оснащены балконами с солнечной террасой, откуда открываются виды на пышную зелень и городской пейзаж.
Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся бассейн, тренажерный зал, детская площадка и ландшафтный парк. За 5-10 минут можно доехать до супермаркета Cart Supermarket JVC, ресторанов Goose Island Tap House, Summer Palace Chinese и Farm City Dubai, аптеки Aster Pharmacy 175, фитнес-центра EMS Fitness, детского сада Green Roots Nursery Dubai и школы JSS International School. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVC Castle Park, JVC 1 District 12 Park, Circle Community Park, Samer Park JVC. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Некоторые апартаменты сдаются с мебелью на заказ и встроенными офисными помещениями. Установлены бытовая техника Bosch, компьютер iMac, телевизором Samsung, технология Alexa Smart, сантехника Geberit & Gessi. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.Подробнее