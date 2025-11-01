- Главная
- -
- Жилые комплексы
- -
- Pearl House II
Pearl House II
График платежей*
20%187 275 AED
4%
40%374 550 AED
40%374 550 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Новый комплекс апартаментов в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Наслаждайтесь размеренным образом жизни вдали от городской суеты и в окружении живописной природы. В проекте 176 студий и апартаментов с 1 спальней. Во всех резиденциях будет балкон с видом на окрестности. В апартаментах с одной спальней — встроенный офис. Полностью автоматизированная система «Умный дом» компании Alexa, благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием.
Жителям доступен роскошный образ жизни: клубная комната с бильярдным столом, электростанция для автомобилей, офис, тренажерный зал, паркинг, ухоженный двор, детская площадка, бассейн. За 5-10 минут можно дойти до аптеки SAFEWAY PHARMACY LLC, магазина Rubiyan Grocery, ресторанов Goose Island Tap House, Salt and Chilis и Pide Keyfi, детского сада Green Roots Nursery Dubai. Чуть дальше находятся школы Nord Anglia International School Dubai и JSS International School, торговый центр Circle Mall JVC и знаменитый сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от главной магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит добраться до любой точки города. За 25 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVC Castle Park, JVC 1 District 12 Park, Circle Community Park, Samer Park JVC. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Интерьеры выполнены в белом, светло-коричневом и бежевом оттенках, что визуально увеличивает пространство. В каждой резиденции установлена техника: 65-дюймовый телевизор Samsung, 24-дюймовый iMac, устройства Bosch. Сантехника Geberit и Gessi. В отделке использовали плитку Fondovalle. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.Подробнее