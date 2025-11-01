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Pearl House II

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 12, 16th Street, 99

График платежей*

При бронировании

20%

187 275 AED
При оформлении договора

4%

37 455 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

374 550 AED
При передаче

40%

374 550 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 3
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 3
Стоимость от 936 375 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 270 м
Средняя школа 2 км
Магазин 220 м
Медицинский центр 6 км
Море 11 км

Описание

Новый комплекс апартаментов в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Наслаждайтесь размеренным образом жизни вдали от городской суеты и в окружении живописной природы. В проекте 176 студий и апартаментов с 1 спальней. Во всех резиденциях будет балкон с видом на окрестности. В апартаментах с одной спальней — встроенный офис. Полностью автоматизированная система «Умный дом» компании Alexa, благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием.

Жителям доступен роскошный образ жизни: клубная комната с бильярдным столом, электростанция для автомобилей, офис, тренажерный зал, паркинг, ухоженный двор, детская площадка, бассейн. За 5-10 минут можно дойти до аптеки SAFEWAY PHARMACY LLC, магазина Rubiyan Grocery, ресторанов Goose Island Tap House, Salt and Chilis и Pide Keyfi, детского сада Green Roots Nursery Dubai. Чуть дальше находятся школы Nord Anglia International School Dubai и JSS International School, торговый центр Circle Mall JVC и знаменитый сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от главной магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит добраться до любой точки города. За 25 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVC Castle Park, JVC 1 District 12 Park, Circle Community Park, Samer Park JVC. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Интерьеры выполнены в белом, светло-коричневом и бежевом оттенках, что визуально увеличивает пространство. В каждой резиденции установлена техника: 65-дюймовый телевизор Samsung, 24-дюймовый iMac, устройства Bosch. Сантехника Geberit и Gessi. В отделке использовали плитку Fondovalle. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.

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