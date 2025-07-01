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Petalz

United Arab Emirates, Dubai, Mushraif, Warsan 1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 120M/2

График платежей*

При бронировании

10%

285 800 AED
При оформлении договора

4%

114 320 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 429 000 AED
После передачи

40%

1 143 200 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 1
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Этажность
7
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 1
Стоимость от 2 858 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Магазин 400 м
Медицинский центр 1 км

Описание

Малоэтажный жилой комплекс, который создает неповторимое пространство для жизни, в быстрорастущем районе Al Warsan. Вам откроются все условия для поддержания здорового образа жизни, отдыха и развлечений. Проект насчитывает 350 жилых и коммерческих объектов. На выбор представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамным остеклением, качественной отделкой и эргономичными пространствами. Некоторые лоты с частным бассейном.

На территории комплекса доступны: бассейны, тренажерный зал, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, корты для игры в теннис и баскетбол, беговая дорожка, зоны отдыха и барбекю, SPA-салон и сауна. В пределах 30 минут находятся развитые районы Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен на пересечении дорог Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al AwirRoad, что позволит быстро доехать до любой точки города. В 3 минутах от комплекса находится станция метро Al Furjan. За 10 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 15-25 минутах от комплекса расположены небоскреб Burj Khalifa, парк Al Quoz Pond Park, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Столько же времени займет дорога до развлекательной ярмарки Global Village и тематического парка IMG Worlds of Adventure. Живите в окружении природы За 10 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. В 15 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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