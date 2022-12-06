ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Porto Playa

United Arab Emirates, Ras al-Khaimah City

График платежей*

При бронировании

20%

160 166 AED
При оформлении договора

2%

16 017 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

240 248 AED
При передаче

50%

400 414 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 4
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 4
Стоимость от 800 828 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Волейбольный корт

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа 2 км
Магазин 900 м
Медицинский центр 2 км

Описание

Жилой комплекс ​​на острове Hayat Island в быстрорастущем эмирате Ras Al Khaimah. Расположенный на берегу моря, Porto Playa предоставляет резидентам курортный образ жизни со всеми удобствами. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями, президентские апартаменты с 4 спальнями, таунхаусы с 2 спальнями и виллы с 3 спальнями. Из окон со всех сторон открываются панорамные виды на пляж и живописную набережную.

Жителям доступен роскошный образ жизни: кофейный бар, лаунж, игровая зона, фитнес-студия, бассейны, SPA-салон, волейбольная площадка, пляжный клуб, велосипедные дорожки, клубный дом, деловой центр, площадка для занятий йогой и медитаций, зона для пикника, детская площадка, кинотеатр, мини-гольф, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Choithrams Mina Al Arab, рестораны Shrimp Pot Seafood Restaurant и Pickl Lagoon Stop, медицинский центр Zain. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Nakheel Blvd и Sheikh Mohamed Bin Salem Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport можно доехать за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Современный проект представляет собой революционный скачок, органично сочетающий творческий потенциал и передовые технологии. Погрузитесь в мир, где опыт архитектурного мастерства переплетается с инновациями в области искусственного интеллекта. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
4 предложения
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации