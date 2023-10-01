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Portofino Hotel
График платежей*
30%960 226 AED
4%
70%2 240 527 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Первый 5-звездочный семейный отель на главном европейском острове The World Islands. Откройте для себя курортный образ жизни, вдохновленный итальянской архитектурой, а также наслаждайтесь потрясающими видами на море и горизонт Дубая. Курортный комплекс состоит из трех тематических зон, олицетворяющих очарование Италии: Bellissima, Dolce Vita и Felicita. Гостиничные апартаменты с 2-3 спальнями оснащены комнатами для хранения вещей, детской спальней и игровой комнатой.
На территории созданы все условия для жизни и отдыха: вестибюль с 514 аквариумами, детский клуб, SPA-салон и лаунж-зал La Donna, 5 бассейнов, включая бассейн олимпийского размера. Прямой доступ к семейной зоне Rainbow Beach. Особенность комплекса – жизнь вдали от суеты города Расположение на островах World Islands позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием. Острова не имеют прямого дорожного сообщения с материковой частью Дубая, поэтому добраться сюда можно только воздушным или морским путем. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.Подробнее