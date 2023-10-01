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Renad Tower

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi

График платежей*

При бронировании

10%

111 358 AED
При оформлении договора

2%

22 272 AED
До даты ввода в эксплуатацию

70%

779 505 AED
После передачи

20%

222 716 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 28
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Старт продаж 4 кв. 2023
Этажность
37
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 28
Стоимость от 1 113 579 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 400 м
Средняя школа 2 км
Магазин 140 м
Медицинский центр 1 км

Описание

Жилая башня на острове Al Reem Island в Абу-Даби — воплощение роскошной жизни в традициях ОАЭ и стремления к инновациям. Название башни вдохновлено очаровательным цветком пустыни, что отражается в архитектурном проекте комплекса. В проекте представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Планировками предусмотрены балконы, благодаря которым можно создать уютное место для отдыха. Из окон открываются панорамные виды на канал и окружающий район.

Резиденты могут пользоваться развитой внутренней инфраструктурой: бассейн, беговая дорожка, зона барбекю, детская площадка и тренажерный зал. За 10 минут можно доехать до медицинских центров Cleveland Clinic и Reem Hospital, торговых центров The Galleria Al Maryah Island и Abu Dhabi Mall,, ресторанов Сatania Lounge, Arabisk и Zuma, школ Nord Anglia International School и Repton School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи улиц Al Rami Street и Al Maryah Street, что позволит быстро добраться до главных точек эмирата. За 30 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Качественная отделка На выбор представлены меблированные апартаменты с просторными комнатами. Натуральные материалы отделки, включая дерево и мрамор, создают атмосферу теплоты и уюта. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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